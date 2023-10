Spoleto, arriva in città e incappa in un controllo: denunciato per possesso di droga

I Carabinieri Compagnia di Spoleto hanno individuato in città un 22enne albanese, proveniente da altra regione, muoversi tra le vie del centro storico con fare sospetto, e lo hanno sottoposto a perquisizione.

Il giovane è stato trovato in possesso di 5 grammi di cocaina suddivisa in 9 dosi ed è stato denunciato. Il livello di attenzione e l’impegno del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Spoleto coadiuvato dalle Stazioni dell’Arma è massimo ed inarrestabile, proprio per contrastare il mondo delle droghe.

L’attività posta in essere dal personale del pronto intervento del Nucleo Operativo e Radiomobile si inquadra in una progettualità ancora più ambiziosa finalizzata ad adottare una rete di controllo, prevenzione e repressione per ristabilire nella zona del centro un contatto con gli esercenti, nonché un “habitat” sereno ed idoneo a garantire sicurezza in favore delle famiglie e dei giovani gravitanti nel week end nelle zone più centrali e nelle vie dei quartieri storici di Spoleto.