Gira per Bastia Umbra con il volto coperto e si intrufola in Comune: denunciato

I Carabinieri della Stazione di Bastia Umbra hanno denunciato un 38enne italiano perché circolava in luogo pubblico con volto coperto.

A chiamare le forze dell'ordine sono stati alcuni cittadini che passeggivano per le vie del centro in occasione della notte bianca, dopo aver notato un uomo che si aggirava con fare sospetto ed il volto travisato, per poi introdursi negli uffici comunali rimasti aperti per la manifestazione.

I militari hanno rintracciato l’individuo e lo hanno accompagnato in caserma per l'identificazione, procedendo in seguito alla denuncia.