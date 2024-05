Accogliere le famiglie di ragazzi con disabilità e accompagnarle nella sfida dell’inclusività

Si svolgerà domani, venerdì 24 maggio, presso il Centro Diurno Libero Spazio una tavola rotonda dal titolo “Riflessioni e ben-essere tra accoglienza, relazione e inclusione: punti di forza e debolezza”.

“L’iniziativa è organizzata dagli educatori del centro diurno ‘Libero Spazio’ - afferma Mariateresa Briamonte coordinatrice Polis - e l’incontro vuole essere un punto di partenza, un modo per accompagnare, accogliere le famiglie dei ragazzi con disabilità; la sfida è proprio quella di poter piano piano diventare una comunità completamente inclusiva, cercando di far rete coinvolgendo tutti, famiglie, educatori assistenti sociali, amministratori comunali per costruire e creare insieme nuove opportunità”.

Il tema dell’incontro sarà illustrato dal dottor Nicola Fuso, psicologo, secondo il quale “sono termini sempre più utilizzati, specie da chi come noi, opera quotidianamente a contatto con la diversità, con la complessità e con la fragilità umana. Dietro ad ognuno di questi termini, si susseguono mondi ricchi di storie di persone - dice Fuso -Persone che hanno avuto avventure, provato gioie e sofferenze, persone che provano paure ma hanno la speranza viva negli occhi. Storie delle quali si deve parlare poiché coinvolgono non solo chi è direttamente interessato ma si allargano tirando dentro tante figure: genitori, fratelli, sorelle ed anche tanti professionisti che a vario titolo si adoperano quotidianamente per migliorare lo stato di ben - essere dei ragazzi che frequentano luoghi come ‘Libero spazio’ di Todi, storie che non interessano esclusivamente le famiglie degli utenti del servizio ma si allargano a tutti i contesti sociali, perché noi esseri umani non siamo isole, ma arcipelaghi che compongono continenti”.

La tavola rotonda diventa lo strumento dove circolano idee, dove ognuno può esprimere le sue emozioni e provare sensazioni che ruotano intorno ad un fulcro che è l’utente del servizio. “In quest’ottica circolare i termini ben – essere, accoglienza, relazione, inclusione si arricchiscono ancor più di significati che non restano solamente teorici – conclude Fuso - ma prendono forma tramite i progetti e le attività che quotidianamente vengono attuati, poiché, siamo convinti, che attraverso il fare quotidiano ed attraverso azioni concrete si può raggiungere il ben – essere che è quindi frutto dell’agire nonostante le difficoltà, ed è tramite questo processo attivo che il ben – essere non è più solamente assenza di malattia, ma diventa uno stato che abbraccia la totalità dell’individuo fatta di corpo, mente e relazione con l’altro”.