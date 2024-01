Giochi, dopo il palio vinto al primo anno, Anzuini conquista la fiducia de le Porte: eletto Gonfaloniee

Al suo debutto, Gianluca Anzuini, ha conquistato subito il Palio dimostrando grandi doti di condottiero per riunire le verie anime di San Martino. Al secondo anno inizio subito con il botto per il priore dei giallo-rossi che ha conquistato la fiducia anche delle altre tre Porte che lo anno eletto Gonfaloniere (il portavoce dei Priori)durante la solenne cerimonia del Bussolo, tenutasi sabato 20 gennaio, nella chiesa di San Donato, con 42 voti su 48. Va a sostituire il Priore di San Benedetto Marco Pannaccia. Con l' occasione il Priore ha enunciato la promessa della sistemazione del pozzo in piazza XX Settembre dedicando un effige in onore del Beato Angelo.