Giano dell'Umbria, nuovi buoni acquisti per le famiglie in difficoltà: fino a 800 euro

Nuovo bando per i buoni spesa alimentari e per i contributi per sostenere le famiglie nel pagamento delle utenze domestiche. La giunta comunale ha deliberato un nuovo stanziamento di fondi a scopo sociale e aperto l'avviso, consultabile sul sito web del Comune di Giano dell'Umbria, la cui scadenza è prevista per venerdì 3 dicembre. I buoni sono spendibili presso gli esercizi commerciali che avranno aderito al bando, per i quali è stato pubblicato apposito avviso. L'importo dei buoni spesa va da 100 a 800 euro, a secondo dell'Isee e dei componenti del nucleo familiare, mentre il contributo per le utenze domestiche va da 100 a 300 euro.