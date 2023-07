Giano dell'Umbria, fondo da 150mila euro per mettere in sicurezza la provincia dissestata

Per mettere in sicurezza la strada provinciale 451 dai movimenti franosi la Provincia di Perugia, dopo la mozione approvato in consiglio provinciale, ha stanziato 150 mila euro per la progettazione e le verifiche geologiche per intervenire sul fronte del disesto. Soddisfatto il capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio provinciale e vice sindaco di Giano dell'Umbria, Jacopo Barbarito.

“Poter progettare l'intervento – prosegue il consigliere - su questa importante arteria del nostro territorio, per la quale dal 2019 mi sto battendo in seno al consiglio provinciale, rappresenta il primo passo per la risoluzione di un problema impellente, che anno dopo anno sta peggiorando, mettendo a rischio l'incolumità delle centinaia di persone e dei mezzi in transito quotidianamente sulla carreggiata. Sarà quindi presto possibile quantificare concretamente la portata dell'opera di consolidamento e messa in sicurezza necessarie, così da procedere poi al reperimento dei fondi".

Nel piano triennale delle opere pubbliche sono previsti inoltre 350 mila euro (annualità 2025 e 2026) per risanare le lesioni sul ponte in pietra sulla provinciale 452, poco a di sotto del borgo di Castagnola.