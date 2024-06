Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Spoleto, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari in ordine ai delitti contestati, ha emesso a carico degli indagati un’ordinanza cautelare applicativa della misura dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alle parti offese, ai luoghi di lavoro ed a tutti gli altri luoghi abitualmente frequentati dalla figlia e dal compagno. Agli indagati, inoltre, è stato prescritto di astenersi da qualsiasi forma di comunicazione con tutte le persone offese. Disposto anche il controllo mediante dispositivi elettronici.

Dagli approfondimenti è emerso, inoltre, che gli indagati, in concorso tra loro e con altra persona – allo stato ignota – con violenza e minaccia hanno indotto la figlia a rendere delle dichiarazioni non veritiere e calunniose nei confronti del fidanzato, accusato di violenza sessuale. Il giovane una volta venuto a conoscenza dell'accusa ha chiesto aiuto agli agenti del Commissariato di Foligno.

Gli indagati, venuti a conoscenza del rapporto della figlia con un ragazzo più grande, avrebbero fatto di tutto per ostacolare tale frequentazione, compresi diversi messaggi di morte alla figlia, che se n'era andata di casa, e al fidanzato.

I due, per i quali il giudice ha disposto il braccialetto elettronico, avrebbe costretto la ragazza a denunciare falsamente una violenza sessuale

"Quel ragazzo non fa per te", genitori indagati per minacce e allontanati dalla figlia