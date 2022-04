Assisi, rubati mezzi storici dal garage dell'hotel, i proprietari: "Sono ricordi dei nostri nonni, aiutateci a ritrovarli"

I ladri sono penetrati in pieno giorno, il 1 aprile, nel garage di un hotel ristorante a Viole di Assisi, è in pochi minuti hanno portato via tre mezzi storici del valore di 12mila euro.

I malviventi si sono portati via una Lambretta 125 D del 1951, una Vespa 125 Primavera ET3 del 1978 e una Vespa 50 R.

Il furto è stato subito denunciato ai Carabinieri di Assisi che stanno raccogliendo testimonianze e visionando i filmati di telecamere di sorveglianza pubbliche e private. Dal sopralluogo non sono emersi segni di effrazione nel garage che custodiva i mezzi.

Il proprietario dei mezzi d’epoca, iscritto all’Automotoclub storico assisano, ha lanciato un appello per tentare di recuperare i motocicli, non tanto per il valore economico, ma per quello affettivo, in quanto si tratta di mezzi di famiglia comperati dai nonni che non ci sono più.

Trattandosi di mezzi particolari che saltano all’occhio, una maggiore condivisione delle foto e della notizia del furto potrebbe contribuire al loro recupero.

Ecco, quindi, le foto dei mezzi rubati. Se qualcuno li vedesse in circolazione o parcheggiati da qualche parte può avvertire le forze dell’ordine.

I proprietari sono disponibili ad offire una ricompensa a chi aiutare nel ritrovamento.