Telefono rubato al supermercato e trovato con la geolocalizzazione in possesso di una donna: denunciata

I Carabinieri di Torgiano hanno denunciato una donna per ricettazione di un telefono cellulare rubato a un cittadino mentre faceva la spesa.

Il proprietario aveva subito denunciato la sparizione del telefono cellulare, riferendo ai militari che gli era stato sottratto in un momento di distrazione mentre si trovava all’interno di un supermercato lì vicino.

I militari avevano quindi avviato le indagini e grazie agli accertamenti del caso localizzato il dispositivo. Recatisi sul posto per recuperarlo, avrebbero però scoperto che il telefono risultava in uso ad una donna, residente nel perugino.

La stessa, sentita in merito alle modalità con le quali era entrata in possesso dello smartphone, non sarebbe stata in grado di fornire documenti che ne attestassero il regolare acquisto e sarebbe rimasta molto vaga nel racconto ai militari, riferendo soltanto che lo aveva acquistato a poche centinaia di euro da un giovane di cui però non conosceva l’identità.

Il telefono è stato sottoposto a sequestro da parte dei Carabinieri, che lo riconsegneranno al proprietario quando l’autorità giudiziaria disporrà la restituzione.