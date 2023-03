Razzia nelle auto in sosta a Passignano sul Trasimeno, condannato e portato in carcere

Due anni fa la razzia nelle auto parcheggiate sul lungolago di Passignano sul Trasimeno, oggi l'arresto per scontare la pena.

I Carabinieri del Radiomobile di Città della Pieve e della Stazione di Castiglione del Lago hanno arrestato nella sua abitazione di Cortona, in esecuzione di un ordine di carcerazione dell'Ufficio esecuzioni penali della Procura di Perugia, un 25enne condannato a 1 anno, 4 mesi e 17 giorni per tre distinti furti (due consumati e uno tentato) compiuti a maggio del 2021.

All'epoca dei fatti l'uomo era stato tratto in arresto in flagranza di reato dopo un breve inseguimento a piedi dai militari della Compagnia di Città della Pieve poiché sorpreso immediatamente dopo aver commesso dei furti in danno di alcuni autoveicoli in sosta a Passignano sul Trasimeno. La refurtiva era stata rinvenuta addosso al 25enne e poi restituita ai legittimi proprietari.

L'uomo è stato condotto nel carcere di Arezzo.