Tentato furto di prima mattina, proprietario di casa mette in fuga i ladri e poi si sente male

Incubo furti nel Marscianese e brutta avventura per un 60enne di Castiglione della Valle che si è trovato i ladri in casa, è riuscito a metterli in fuga, ma poi si è sentito male ed è stato ricoverato in ospedale.

Un episodio, quello raccontato dal Corriere dell’Umbria di oggi, avvenuto a poche settimane dal decesso di Giuseppina Ferranti, morta per un infarto dopo aver scoperto un furto avvenuto nella casa di un familiare e dopo le richieste del sindaco di Marsciano per fronteggiare l’ondata di furti nel territorio.

L’uomo si è accorto ieri, intorno alle 8, ha visto da una finestra i ladri che tentavano di forzare il cancello di ingresso nella proprietà. Il 60enne ha affrontato i ladri, mettendoli in fuga, ma poi ha avuto un malore ed è stato soccorso dai vicini e poi dal 118 che lo ha portato all’ospedale.