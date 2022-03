Montefalco, ladri senza cuore: rubata la scorta di crocchette del canile

Ladri senza cuore: rubate tutte le crocchette del canile di Montefalco. A darne notizia, con un post su Facebook, è l'organizzazione di volontariato di protezione e salvaguardia animale "Il Grande Sogno".

"Questa mattina brusco risveglio al canile di Montefalco - si legge nel post - . Durante la notte "qualcuno" ha forzato e tagliato la catena del cancello d ingresso del canile,introducendosi e rubando dal magazzino tuttele scorte di crocchette. Ha poi avuto cura di gettare dell'umido in terra per distrarre e tenere occupati i cani del cortile di sgambamento e operare in tutta tranquillità! Abbiamo già sporto denuncia alle autorità e al comune. Siamo sconcertati ed attoniti,ma la cosa che più ci preoccupa è che non c'è più mangime per i nostri cani. Stanotte ha nevicato, è freddo, e i cani devono mangiare.. aiutateci".