Rubano mille euro di champagne dagli scaffali del supermercato: arrestati

I Carabinieri della Stazione di Bastia Umbra hanno arrestato due uomini di 45 e 49 anni, entrambi originari di un paese dell’Unione Europea, ma domiciliati in Italia, colti all’uscita del supermercato Metro di Ospedalicchio con decine di bottiglie di champagne all’interno dell’auto.

I militari stavano effettuando un ordinario servizio di controllo quando hanno visto i due uomini uscire dal supermercato, salire in auto e allontanarsi. Così i carabinieri hanno quindi deciso di fermarli per un controllo e hanno immediatamente notato che sui sedili posteriori dell’auto erano state appoggiate varie buste piene di bottiglie di champagne. Contattata la sicurezza dell'attività commerciale è emerso l’ammanco di numerose bottiglie di champagne, per un valore di circa 1.000 euro.

Le bottiglie sono state restituite al personale del supermercato, mentre i due uomini sono stati arrestati per furto aggravato e sono stati accompagnati in caserma a Santa Maria degli Angeli, dove al termine degli accertamenti del caso sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza.

La mattina successiva, una volta accompagnati al Tribunale di Perugia per l’udienza direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto dei Carabinieri e ha sottoposto gli arrestati alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nei comuni dove hanno il domicilio.