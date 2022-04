Dimentica il cellulare al bancomat e quando torna non c'è più: 40enne denunciata per furto

Dimentica il cellulare allo sportello bancomat e quando torna indietro non lo trova più. I Carabinieri rintracciano il presunto ladro e scatta la denuncia.

I militari della Stazione di Giano dell’Umbria hanno denunciato una 40enne del posto che si sarebbe impossessata del telefono lasciato da una persona allo sportello bancomat dove era andata per effettuare un prelievo.

Accortasi della svista la persona era tornata indietro, ma il cellulare non c'era più. Così era andata dai Carabinieri per denunciare la sparizionee mostrandosi preoccupata, non tanto per il valore del telefono, quanto per i dati personali contenuti nella memoria.

I Carabinieri, dopo l'analisi dei filmati di sicurezza riuscivano a dare un nome alla persona che aveva preso il cellulare e a recuperarlo

.