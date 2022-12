Furti in casa, polizia in campo per vegliare sul Natale

Proseguono i controll nell’ambito del progetto "Borghi Sicuri". La polizia ha rafforzato la propria presenza nel territorio spoletino per prevenire il fenomeno dei furti che, in questo periodo, destano particolare preoccupazione per via degli spostamenti natalizi.

In particolare, il monitoraggio ha interessato il territorio comunale di Castel Ritaldi.

Pattugliate le aree del centro cittadino e le vie della città, estendendo capillarmente il monitoraggio anche alle zone residenziali più periferiche.

Nel corso del servizio sono stati effettuati 6 posti di controllo lungo le principali vie d’accesso alla città con l’obiettivo di svolgere una funzione di deterrenza ed intercettare eventuali trasfertisti, portatisi nella zona con l’obiettivo di recuperare facili bottini.

Durante l’attività sono state identificate 109 persone e monitorati 48 veicoli senza rilevare particolari criticità.

Il servizio ha visto gli agenti impegnati anche in verifiche a 2 esercizi commerciali al fine di riscontrare l’eventuale presenza di persone pregiudicate, oltre al rispetto della normativa prevista dal Tulps in materia di somministrazione di alimenti e bevande.