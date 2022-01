Ladri scatenati a Bevagna, ondata di furti in casa: colpi messi a segno anche nel primo pomeriggio

Ondata di furti a Bevagna nelle abitazioni private, ville, case e condomini, e i cittadini chiedono più controlli.

Sono diversi i furti segnalati nel corso del fine settimana avvenuti nel centro abitato di Bevagna e nella prima periferia.

Colpi in casa anche in pieno giorno, oltre che nelle ore prime ore dell’imbrunire, quando l’oscurità facilita il compito dei ladri.

La denuncia sui social racconta dell'ennesimo furto in 3 anni in un'abitazione adiacente al centro storico, in orario pomeridiano.

Un altro furto è stato segnalato un paio di giorni prima in via Perugina e anche in altre villette o condomini.

Un aumento dei furti improvviso contro il quale i cittadini chiedono un intervento diretto dall’amministrazione comunale con le forze dell’ordine, controllo del vicinato più attento e miglioramento dell’illuminazione pubblica e della videosorveglianza.