Allarme furti a Città della Pieve, il sindaco Risini: "Assediati dai ladri" e spunta l'ipotesi ronde cittadine

Ondata di furti nelle abitazioni a Città della Pieve, il sindaco Fausto Risini chiede più controlli e annuncia la possibilità di istituire le ronde cittadine insieme con un incremento del sistema di videosorveglianza del territorio: “Stiamo predisponendo, di concerto alle forze dell'ordine, la possibilità di integrare il servizio con un'unità di cittadini volontari destinati al rafforzamento del controllo del territorio”.

L’annuncio è del sindaco di Città della Pieve Fausto Risini dopo aver constatato che sul fronte dei furti in abitazione la situazione continua a rimanere invariata: “Dopo l'allerta dei mesi scorsi – si legge in una nota del sindaco - in cui abbiamo ripetutamente allarmato le forze dell'ordine e gli organi preposti relativamente alle ondate di furti che si sono verificati anche nel comune di Città della Pieve, ci troviamo ad oggi che la situazione non si è risolta. Anzi. Il nostro territorio è 'assediato' da una raffica di furti nelle abitazioni, sia nelle frazioni che nelle aree più a ridosso del centro storico. Sia con abitazioni deserte, sia con persone presenti".

I ladri, scondo quanto riportato dalle vittime, agiscono indisturbati ad ogni ora del pomeriggio e della notte procurando, oltre a tanti danni materiali anche disagio, ansia e preoccupazione in tutti noi cittadini. "Siamo tutti scossi e seriamente preoccupati per noi stessi e per i nostri cari - aggiunge Risini - La Prefettura ha accordato una maggiore concentrazione di personale, che comunque rimane insufficiente a coprire tutto il nostro territorio, che è molto esteso. Inoltre come amministratori abbiamo più volte presentato a bando, e siamo attualmente in attesa di riscontro nella speranza che venga accolto, il progetto di videosorveglianza diffusa su tutto il territorio, con controllo diretto da parte delle Forze dell'Ordine. Un intervento per incrementare la sicurezza della Città del valore complessivo di 100mila euro”.

Nel frattempo, considerato il procrastinarsi di questa situazione, Risini informa che l’amministrazione comunale sta predisponendo, di concerto alle forze dell'ordine, la possibilità di integrare, alla loro fondamentale azione che prevede pattuglie intensificate di sera e di notte, anche un'unità di cittadini volontari destinati al rafforzamento del controllo del territorio. “In ogni caso – conclude il primo cittadino - rinnoviamo a tutti la richiesta di porre grande attenzione e comunicare immediatamente a chi di dovere ogni minimo segnale sospetto. Infine le forze dell'ordine ci segnalano che è opportuno ricordare di chiudere sempre a chiave le porte di casa durante la notte, le chiavi delle macchine non devono essere lasciate al loro interno o addirittura inserite nel quadro e i sistemi di allarme devono essere sempre attivati”.