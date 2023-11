Gubbio, con l'auto fuori strada sulla variante

I Vigili del fuoco di Gubbio sono intervenuti, intorno alle ore 10 di oggi, per incidente stradale avvenuto in prossimità dell'uscita San Marco, in direzione di Gubbio.

Il conducente ha perso il controllo della vettura ed è finito fuori strada, terminando la sua corsa contro la vegetazione al di sotto del piano stradale.

L'uomo è uscito illeso dall'incidente ed è stato affidato alle cure del personale del 118 per accertamenti. Sul posto anche i vigili urbani di Gubbio.