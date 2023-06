Gubbio, fulmine colpisce una pianta in via Buozzi

Un fulmine ha centrato un albero in via Buozzi a Gubbio, spezzandolo. L'evento è avvenuto durante il violento nubifragio che ha colpito l'Umbria nelle prime ore del pomeriggio di oggi, con rovesci d'acqua, lampi e tuoni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Gubbio per rimuovere la parte spezzata della pianta e mettere in sicurezza l'area. Non risultano coinvolte persone nell'incidente.