Fuga con l'auto rubata e poi a piedi per i campi: preso dalla Polizia. Deve scontare 10 mesi per droga

Ruba un'auto e tenta di sfuggire alla cattura, ma alla fine gli agenti del Commissariato di Foligno lo arrestano. Protagonista della vicenda un 34enne con precedenti di polizia in materia di reati contro patrimonio, contro la persona e di sostanze stupefacenti che, destinatario di una condanna definitiva a dieci mesi di reclusione, che si è dato alla fuga a bordo di un’autovettura rubata.

Gli operatori della Volante, acquisita la segnalazione del furto del veicolo, avvenuto a Foligno, si sono posti sulle tracce del 34enne che, in poco tempo, è stato intercettato a Spello. Dopo un breve inseguimento in direzione nord, il conducente, accortosi che la Polizia era sulle sue tracce, nell’estremo tentativo di darsi alla fuga, ha abbandonato l’auto cercando di dileguarsi a piedi. Gli operatori lo hanno inseguito e, con non poche difficoltà vista la resistenza opposta dal 34enne, lo hanno bloccato, riportando comunque contusioni ed escoriazioni.

Dagli approfondimenti in Commissariato è emersa una condanna definitiva da scontare e l'uomo è stato portato a Capanne. L'auto rubata è stata riconsegnato al proprietario.

Il 34enne deve adesso rispondere anche di ricettazione, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.