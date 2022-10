Fucili e munizioni "fuori legge", denunciati madre e figlio

Più di mille munizioni da caccia di vario calibro detenute illegalmente. Quattro fucili custoditi male, altri dodici e due pistole che erano stati "trasferiti" senza che lo spostamento venisse comunicato. Due persone denunciate a Cascia dai carabinieri: madre e figlio. È il risultato dei controlli effettuati dall'Arma in Valnerina sullo specifico ambito. Con i fucili, sequestrati a casa della donna, trovate anche altre 250 munizioni non in regola.