L'Umbria protagonista in prima serata su Italia 1, Freedom e Roberto Giacobbo raccontano Santa Rita

La città di Cascia e la sua patrona santa Rita saranno protagonisti dell’undicesima puntata del programma televisivo Freedom - Oltre il confine, in onda in prima serata su Italia 1 lunedì primo maggio. Tra gli argomenti affrontati dalla trasmissione condotta dal giornalista e scrittore Roberto Giacobbo, infatti, ci sarà anche “la santa degli impossibili, una delle figure femminili più venerate della cristianità”. Nella puntata che verrà trasmessa alle 21.25, Roberto Giacobbo guiderà i suoi telespettatori in Umbria, a Cascia e a Roccaporena, alla scoperta dei luoghi dove ha vissuto santa Rita, una delle figure femminili più venerate della cristianità, conosciuta e amata in tutto il mondo. “Vissuta a cavallo tra il 1300 e il 1400 – anticipano i produttori di Freedom –, santa Rita è stata una moglie e una madre coraggiosa in tempi di tensioni tra opposte fazioni politiche. È considerata la santa degli impossibili perché viene invocata spesso da chi chiede aiuto per casi difficili. Le telecamere di Freedom entreranno nei luoghi della clausura avvicinandosi alla teca dove riposa la santa. Un viaggio emozionante”.

“Ringraziamo Freedom per questa bellissima opportunità, per aver scelto di raccontare questo territorio, la nostra terra, la terra di santa Rita – commentano all’unisono il sindaco di Cascia, Mario De Carolis, l’amministrazione comunale tutta, il parroco e le comunità agostiniane –. In particolar modo, ringraziamo Roberto Giacobbe, la moglie Irene Bellini e tutto il suo staff per la loro cordialità e cortesia. Vederli all’opera è stato davvero entusiasmante ed emozionante, così come il raccontare Rita, approfondire la sua storia e i suoi messaggi, testimoniando il perfetto connubio fra spiritualità e natura che caratterizza questo territorio tutto da vivere. Siamo certi che Freedom farà ancor più innamorare il pubblico e apprezzare questa terra. Guardare per credere”.