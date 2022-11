Fora una gomma e rimane in panne nella galleria, l'intervento della polizia evita incidenti

Nella serata di ieri, dopo che la sua auto aveva forato uno pneumatico e si era fermata sulla carreggiata, un automobilista è rimasto in panne sulla Statale 77, direzione Ancona, all’interno della galleria “Cupigliolo”.

L’uomo, preoccupato per la propria incolumità e per la sicurezza degli automobilisti che sarebbero passati di lì, visto anche il punto in cui era stato costretto a fermarsi, ha allertato la sala operativa della questura di Perugia che ha inviato sul posto una pattuglia del ommissariato di Foligno.

Gli agenti, dopo aver individuato l’auto, hanno fatto rallentare il traffico provvedendo alla gestione della viabilità. Una volta tranquillizzato l’automobilista, visibilmente preoccupato, i poliziotti lo hanno aiutato a sostituire lo pneumatico forato. Concluse le operazioni, la viabilità è stata subito ripristinata senza particolari disagi per il traffico.