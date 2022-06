Foligno, viaggia senza biglietto e fornisce una falsa identità: denunciata e multata

Viaggia senza biglietto e fornisce una falsa identità al controllore per evitare la multa, ma finisce denunciata dagl agenti della Polizia ferroviaria di Foligno.

Una cittadina straniera è stata fermata senza biglietto a bordo di un treno che da Ancona andava a Foligno e al controllore che le chiedeva i documenti ha fornito un nome falso, per evitare la contravvenzione.

Il capotreno ha avvertito la Polfer di Foligno e l’ausilio del sistema di videosorveglianza presente in stazione hanno fatto sì che la donna, una 20enne cittadina straniera, residente fuori regione, venisse identificata e denunciata in stato di libertà per false attestazioni a pubblico ufficiale.

Per la donna è scattata anche la sanzione amministrativa per aver viaggiato senza biglietto.