Foligno, vaga disorientato per le vie del centro: anziano soccorso dalla Polizia

Anziano vaga disorientato per le vie del centro storico di Foligno, viene soccorso dalla Polizia e riaccompagnato a casa.

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Foligno erano impiegati negli ordinari servizi di controllo del territorio quando, verso le 12, la Sala Operativa ha ricevuto la segnalazione della presenza di un signore anziano, disorientato e in stato confusionale, presso un’autofficina in via Cagliari.

Giunti sul posto, gli agenti si sono avvicinati per chiedere all’uomo, un cittadino italiano di 81 anni, se avesse bisogno di aiuto e come mai si trovasse lì. L’uomo ha spiegato che si era perso e che non ricordava nulla.

Compresa la difficoltà dell’uomo, gli operatori si sono subito attivati per tranquillizzarlo. Dopo aver recuperato il numero di cellulare del figlio, lo hanno chiamato e hanno atteso che giungesse sul posto per poter riportare a casa il genitore.