Foligno, trovato con merce rubata al supermercato: condannato e arrestato

E' stato condannato per ricettazione. Gli agenti del commissariato di Foligno lo hanno rintracciato e arrestato, in esecuzione del provvedimento. Si tratta di un giovane magrebino con diversi precedenti per reati contro il patrimonio e per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo è stato ritenuto colpevole di ricettazione. Alcuni anni fa era stato trovato in possesso di merce proveniente da un supermercato, dove era stata rubata poco prima. Agli agenti che lo avevano saputo spiegare perché ce l'avesse.

Il cittadino nordafricano si trova oggi rinchiuso nel carcere di Spoleto dove deve scontare sei mesi di detenzione.