Foligno, trova un portafoglio per terra mentre passeggia e lo porta alla Polizia

Un cittadino straniero di 25 anni mentre passeggiava in via XX Settembre a Foligno, all’altezza della Galleria Micanti, ha trovato un portafoglio in pelle e, pensandoo che potesse essere scivolato dalla tasca del proprietario, lo ha raccolto e portato al Commissariato di Foligno.

Gli operatori, grazie alla presenza dei documenti presenti nel portafoglio sono riusciti a risalire al proprietario e lo hanno convocato in Commissariato per la riconsegna del portafoglio.

L'uomo contento aver evitato tutte le procedure per la denuncia e la duplicazione dei documenti, ha ringraziato i poliziotti e il 25enne per l'aiuto.