Foligno, sorpreso dalla Polizia mentre "sniffa" cocaina sul cofano di un'auto: denunciato

Gli agenti del Commissariato di Foligno hanno denunciato un 25enne trovato a consumare cocaina sul cofano di un'auto.

I poliziotti hanno sorpreso il giovane durante i controlli nel centro storico folignate per prevenire e contrastare i reati predatori, i furti, le baby gang e ogni avvenimento che possa turbare l’ordine pubblico e la sicurezza.

Durante il servizio, gli agenti del Commissariato hanno notato un 25enne che, appartatosi in un vicolo, stava consumando della cocaina sul cofano di un’autovettura in sosta.

Alla vista dei poliziotti, il giovane ha tentato di fuggire ed è stato inseguito lungo le vie del centro. Raggiunto, ha tentato di opporre resistenza, ma è stato fermato e gli è stata sequestra un'altra dose di cocaina.

Il 25enne è stato segnalato per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale e denunciato per i reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.