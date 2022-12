Foligno, sindaco Zuccarini riceve in Comune Ambra Cenci con i suoi "Scatti di stile"

“Il libro ‘Scatti di Stile’ sarà un nuovo omaggio istituzionale da consegnare ad ospiti e personalità illustri, occasione di promozione per la tradizione e la cultura cittadina”. Lo ha sottolineato il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini.

“Nei giorni scorsi ho avuto il piacere di ricevere a Palazzo Comunale l’autrice, la professoressa Ambra Cenci – ha rilevato il sindaco - e complimentarmi personalmente per la sua opera che dimostra non soltanto la sua riconosciuta e qualificata opera di ricercatrice e fine scrittrice ma anche l’amore per Foligno, dei suoi luoghi e dei suoi personaggi. Non solo un suggestivo album di ricordi per i folignati ma anche un vero e proprio biglietto da visita per chi avrà modo di riceverlo”.