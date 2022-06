Foligno, scovato un casolare della droga: due in manette per traffico di cocaina

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Foligno hanno arrestato due cittadini albanesi per traffico di sostanze stupefacenti.

Secondo gli investigatori i due avevano messo su un giro di spaccio che si allargava nei comuni di Montefalco, Trevi e Foligno. Tramite appostamenti e pedinamenti i Carabinieri sono risaliti alla base operativa dei due: un immobile nella campagna di Foligno, dove i due arrestati conservavano lo stupefacente e lo vendevano all'ingrosso ad altri connazionali.

Una volta scattata l'operazione sono stati sequestrati subito 400 grammi di cocaina, poi con l'ausilio di una unità cinofila del Nucleo Carabinieri di Roma, sono stati scovati e sequestrati altri 12 panetti di cocaina per un peso complessivo di 1,2 chilogrammi, oltre a materiale per il confezionamento. I militari hanno sequestrato anche 14.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’illecita attività condotta dagli arrestati.