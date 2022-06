Foligno, scoperto giro di eroina nella frazione di Maceratola: arrestata una coppia, 20 euro per una dose

Le segnalazioni di alcuni residenti, insospettiti da un via vai di persone non della zona, ha permesso alla Polizia di fermare una piccola fonte di spaccio di eroina. Il blitz è scattato a Foligno, nella frazione di Maceratola: in una piccola abitazione si trovano gli spacciatori, una coppia, che consegnava le dosi dopo appuntamento telefonico. La droga veniva lasciata in cassetta della posta: il cliente ritirava e poi lasciava la banconota (20 euro, un prezzo molto popolare e pericolo). Due le persone fermate con la droga. A quel punto è scattato il blitz della Polizia che ha fatto irruzione: all’interno dell’abitazione, i poliziotti hanno identificato una coppia che detenava quattro dosi di eroina confezionate in bustine elettrosaldate, pronte ad essere immesse nel mercato dello spaccio. E una somma di 340 euro. Al termine delle attività di rito, il proprietario dell’appartamento e la compagna sono stati tratti in arresto dagli agenti del Commissariato rispettivamente per i reati di detenzione di sostanza di stupefacente e spaccio. Sono stati accompagnati presso il carcere di Perugia – Capanne in attesa del giudizio per direttissima. Gli indagati devono ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna.