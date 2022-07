Foligno, ruba in un negozio, ma era sottoposto all'obbligo di firma in caserma: arrestato

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Foligno hanno arrestato un cittadino tunisino su ordine della Sezione Penale della Corte d’Appello di Perugia.

L’uomo, che già era sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per reati in materia di stupefacenti, è stato segnalato quale presunto responsabile per un furto all’interno di un esercizio commerciale.

Gli agenti del Commissariato hanno ricostruito la dinamica del furto e raccolto indizi a carico del nordafricano e segnalato il tutto all'autorità giudiziaria che ha ritenuto la condotta dell'uomo incompatible con la pericolosità sociale dell’uomo, chiedendo l’aggravamento della misura cautelare.

Il cittadino magrebino è stato rintracciato e condotto nella casa circondariale di Perugia.