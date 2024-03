Foligno, riaperta la strada per Uppello: lavori per 150mila euro

Riaperta la strada di Uppello dopo il completamento dei lavori per circa 150mila euro.

“Dopo un importante intervento di 150mila euro, attraverso fondi reperiti dal Pnrr, è tornata pienamente fruibile la strada principale che collega al paese di Uppello. I lavori hanno riguardato il consolidamento di un tratto della scarpata con l’installazione di una specifica palizzata al fine di scongiurare i movimenti franosi e la costruzione di un muro di separazione con la proprietà privata e sovrastante rete metallica" spiega il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini. "E’ stata inoltre realizzata una nuova linea di regimazione delle acque meteoriche per assicurare un corretto deflusso. Presente anche una nuova segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, a regolamentazione della viabilità" ha aggiunto sottolineando che "abbiamo così dato risposte concrete e rapide alle esigenze degli abitanti della frazione di Uppello, che ormai da anni lamentavano condizioni di inaccettabile degrado dell’arteria. Ora la situazione è tornata alla massima fruibilità e sicurezza, questo consentirà anche di rendere Uppello più attrattivo e frequentato da visitatori e turisti. E’ un altro impegno mantenuto di cui sono particolarmente soddisfatto. Ringrazio il vicesindaco Riccardo Meloni e gli uffici per il lavoro svolto”.