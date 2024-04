Furti e rapine, arrestata 52enne: deve scontare quasi otto anni di carcere

Deve scontare 2 anni, 7 mesi e 24 giorni di reclusione, oltre alla multa di 1480 euro, per i reati di furto e ricettazione. È stata rintracciata dagli agenti del commissariato di Foligno che hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penale della Procura generale.

La donna, 52 anni, nota alle forze dell’ordine per i numerosi precedenti per furto in abitazione e rapina, è stata rintracciata dagli operatori dell’Ufficio controllo del territorio del commissariato durante gli ordinari servizi di controllo del territorio. Dopo averla accompagnata in commissariato, gli agenti l’hanno portata a Capanne dove dovrà scontare la pena.