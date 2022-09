Rifiuti, Vus riorganizza la raccolta differenziata: nuovo calendario

Inizia dal folignate la riorganizzazione che riguarda il servizio di raccolta rifiuti della Valle Umbra Servizi. Saranno i cittadini di Foligno Ovest a ricevere a giorni, nella loro cassetta postale, il nuovo calendario della raccolta porta a porta attivo dal prossimo 3 ottobre.

Questa sarà la prima area ad essere interessata dalle nuove modalità di ritiro, a cui seguiranno, entro i prossimi sei mesi, altri quartieri di Foligno e Spoleto e poi progressivamente tutti gli altri comuni dei rispettivi distretti.

La nuova calendarizzazione dei servizi è basata sulla semplificazione. Il servizio verrà, infatti, eseguito con cadenza fissa nei giorni programmati, anche se festivi. Per questo sono state adeguate e uniformate anche le frequenze di ritiro per tutte le tipologie di contenitori, sia piccoli (25/40 litri) che grandi (240/1000 litri).

Il calendario sarà unico e valido per tutta l’area di riferimento e il conferimento di ciascuna tipologia (organico, plastica, carta e indifferenziato) avrà una frequenza prefissata, che è stata programmata sulla base delle effettive necessità dell’utenza. Il vetro continuerà ad essere raccolto presso le postazioni stradali.

Con questa importante operazione di riorganizzazione del servizio, la Valle Umbra Servizi punta a rendere più semplici le regole della raccolta differenziata e quindi del conferimento dei rifiuti stessi, promuovendo il miglioramento del decoro urbano e contribuendo alla riduzione degli episodi di abbandono, che risultano essere oggi ancora elevati.

Obiettivi che vedono convergere l’interesse di cittadini, amministrazioni e azienda verso la salvaguardia dell’ambiente e l’ottimizzazione di tutte le risorse in gioco.

“Siamo impegnati nell’attuazione di un programma ambientale che prevede miglioramenti importanti nel servizio di igiene urbana – ha dichiarato Marco Ranieri, direttore generale Valle Umbra Serviz. – e per raggiungere questi ambiziosi traguardi dobbiamo fare squadra insieme a tutti i cittadini, con cui condividiamo la volontà di incrementare la qualità del servizio e le percentuali di raccolta differenziata”.

Il calendario cartaceo, che verrà recapitato ad ogni utenza, conterrà le principali istruzioni per effettuare la raccolta in maniera corretta e sarà reso inoltre disponibile anche in formato digitale. Per verificare online le nuove date e le aree del servizio, sarà consultabile l’app Junker, che invia anche notifiche di promemoria per l’esposizione dei rifiuti, e il sito www.ecoportale.vus.net.