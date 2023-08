Foligno, pubblicato un avviso di sostegno ai progetti di privati, pubblici e associazioni: ecco i parametri

Il Comune di Foligno ha pubblicato un avviso relativo alle modalità di intervento dell’Ente a sostegno di manifestazioni e di attività promozionali” a favore di soggetti pubblici e privati. Gli ambiti di intervento per la concessione di ausili finanziari sono i seguenti:nel settore culturale, educativo e sociale: iniziative di gruppi teatrali e musicali; pubblicazioni; convegni, esposizioni; iniziative di ricerca, sperimentazione, aggiornamenti educativi nonché progetti formativi; nell'ambito di iniziative di educazione permanente: attuazione del diritto allo studio; iniziative rivolte all'infanzia, al rapporto scuola lavoro, alla rimozione delle forme di disagio giovanile; manifestazioni ed iniziative di prevenzione sociale per le politiche giovanili; attività socio-ricreative per la 3^ età; attività di prevenzione sociale e riabilitazione per soggetti portatori di handicap; interventi socio culturali ed attività a sostegno della lotta contro la tossicodipendenza.

Nel settore della tutela ambientale, del turismo, sport e tempo libero: iniziative finalizzate alla valorizzazione dell’ambiente ed alla tutela ambientale;

manifestazioni sportive a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale con valenza promozionale sia amatoriali che agonistiche; manifestazioni ed iniziative a carattere ludico-sportivo nel1’ambito di attività scolastiche; attività rivolte ai disabili, alla terza età.

Il termine per la presentazione delle domande finalizzate ad ottenere i benefici finanziari è fissato al 10/10/2023 alle ore 12. Tutti i soggetti interessati, pubblici o privati, dovranno far pervenire domanda, tramite il modello predisposto, che si trova sul sito istituzionale www.comune.foligno.pg.it , con le seguenti modalità: a mano presso l'Ufficio Relazioni con il pubblico - Piazza della Repubblica, 10 o a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo comune.foligno@postacert.umbria.it o mediante raccomandata A/R inviata a Comune di Foligno, Segreteria Generale, Piazza della Repubblica, 10 - 06034 Foligno (Pg), nel termine sopracitato.

"Richiamati i seguenti criteri regolamentari cui la Giunta Comunale si atterrà per individuare, con adeguata motivazione e previa istruttoria da parte degli uffici comunali competenti per materia, le iniziative da sostenere: comprovato valore culturale e sociale dell'iniziativa; suo consolidamento nel tempo;

forze sociali attivate; bacino di utenza".