Positivo al test anti covid, se la prende con la farmacista

Ha fatto il tampone ed è risultato positivo. Quando la farmacista stava per inserire il suo nominativo nell'elenco dei positivi per comunicarlo all'Usl di competenza, è letteralmente esploso. La farmacia di fronte alle urla del cliente, un uomo di 65 anni, ha temuto che la situazione potesse degenerare e ha chimato la polizia. Gli agenti non hanno trovato l'uomo che nel frattempo aveva lasciato la polizia. Dai suoi dati sono risalii all'indirizzo. Hanno bussato alla porta della sua casa di Foligno e proprio lui ha aperto la porta. Nessuna violazione della quarantena, quindi, ma dopo averlo identificato, gli agenti lo hanno invitato a continuare a mantenere un comportamento rispettoso delle norme anti covid.