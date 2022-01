Foligno, tutte le domeniche aprirà su prenotazione il centro vaccino: via alla richiesta per la fascia di età 12-17

Tutte le domeniche il centro vaccinale di Foligno, la nuova postazione di "Villa La Quiete", a partire dal 23 gennaio, attiverà il servizio solo su prenotazione dopo il rodaggio considerato positivo dei giorni scorsi sotto l'organizzazione della direzione sanitaria della struttura residenziale, Comune di Foligno, Esercito Italiano e direzione del distretto di Foligno dell'Azienda Usl Umbria 2 coordinata dal dottor Paolo Tozzi. Obiettivo: velocizzare le precedre.

Già dalla giornata di oggi verranno aperte, su richiesta del dottor Tozzi, le agende sul portale regionale e sarà possibile quindi prenotare la vaccinazione anti Covid-19 per i ragazzi di età compresa tra 12 e 17 anni con dosi Pfizer, per un totale di 100 ragazzi ogni domenica (80 terze dosi e 20 prime dosi). La nuovaa sede vaccinale, dove opera un team sanitario dell'Esercito Italiano, è ubicata nella Residenza "Villa La Quiete", in vocabolo Colpernago 2 a Foligno e osserva il seguente orario: 8,00-13,30.