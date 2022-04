IN BREVE Moto sospetta lasciata vicino ad una Chiesa: era stata rubata, polizia restituisce al proprietario

Gli agenti della Polizia del Commissariato di Foligno, dopo le segnalazioni di alcuni cittadini, sono intervenuti in via Toscana per verificare una moto priva di targa parcheggiato nei pressi dell’ingresso della chiesa di Sant’Angela da Foligno. Gli agenti, giunti sul posto, hanno effettuato una prima verifica senza però riscontrare segni di scasso o effrazione, né danni visibili. Da un accertamento più approfondito è emerso che la moto era stata rubata nella stessa giornata e i proprietari avevano sporto denuncia. Sui ladri continuano le indagini, ma per i proprietari è arriva una buona notizia: ritrovata e portata a casa la moto.