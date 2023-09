Foligno, modifiche alla viabilità per la Quintana

Sono stati adottati, dal Comune di Foligno, alcuni provvedimenti che riguarderanno la circolazione stradale, sulla base delle richieste del rione Pugilli. Il 10 settembre sarà istituito il divieto di

sosta nella piazzetta antistante la chiesa di San Giovanni Battista, in via San Giovanni Battista, in occasione dello svolgimento del battesimo rionale che avrà luogo dalle 12 alle 19. Ci sarà inoltre la chiusura temporanea alla circolazione veicolare ed il divieto di sosta di via Santa Lucia e della piazza davanti al Monastero di Santa Lucia, per consentire il raduno dei figuranti del rione Pugilli che parteciperanno al corteo storico in occasione della Giostra della Quintana di Foligno, che avrà luogo il giorno 16 settembre, dalle 17 alle 24.