Foligno in lutto, è morto Alberto Cianetti: il ricordo del sindaco

Foligno in lutto. È morto Alberto Cianetti. Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ha espresso “profondo cordoglio e le più sentite condoglianze alla famiglia del dottor Alberto Cianetti. Un amico, un uomo di grandi qualità umane e stimato professionista – ha sottolineato il sindaco - che per molti anni si è impegnato con profonda attenzione e spirito di servizio per la città di Foligno, presiedendo con capacità e sensibilità la Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, punto di riferimento fondamentale per lo sviluppo del territorio e della comunità. Sarà mia premura ricordarlo in Consiglio comunale anche con un momento di raccoglimento”.