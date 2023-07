Foligno, lite tra due condomini per via delle mancate bollette: i residenti chiamano la Polizia

Gli agenti della Polizia di Foligno, dopo una segnalazione inviata alla Sala Operativa, sono intervenuti, nella prima serata, in una via della città, dove si stava consumando una lite fra due uomini.

Giunti sul posto gli agenti della Squadra Volante sono riusciti ad interrompere l’escalation di aggressività dei due, che, vista la situazione, avrebbero altrimenti potuto passare alle vie di fatto.

Gli accertamenti condotti dagli agenti del Commissariato di Foligno hanno fatto emergere che i due soggetti, residenti nello stesso stabile, stavano discutendo per questioni legate all’interruzione dell’erogazione dell’acqua nell'intero edificio in conseguenza del mancato pagamento di alcune bollette da parte di uno dei litiganti. Una volta riportata la calma, gli agenti hanno spiegato ai due di continuare il contendere per le vie legali evitando altri scontri che potrebbero trasformarsi in reati con tanto di denuncia.