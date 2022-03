Lite tra mamma e figlio provoca il caos in un condominio, arriva la polizia

Caos in un condominio di Foligno, dove una lite in famiglia si è trasformato in un vero e proprio parapiglia. A cui hanno posto fine gli agenti del commissariato di Foligno. A dare l'allarme, un residente della zona, preoccupato per i toni della lite e per il rumore di un vetro mandato in frantumi.

Gli agenti, una volta arrivati, hanno provveduto a ricostruire quanto accaduto e a identificare i presenti. Da quanto appurato, nel pomeriggio di ieri, domenica, in un'abitazione del condominio, abitato da una famiglia piuttosto numerosa, si è scatenata una lite che è presto degenerata. In particolare madre e figlio si sono scontrati in maniera molto accesa, culminata con il lancio di una borsa da parte del ragazzo. La borsa ha centrato il vetro di una finestra, mandandolo in frantumi. Agli agenti il compito di riportare la calma, evitando che lo scontro rischiasse di degenerare.