Foligno, lavori alla facciata del palazzo comunale: modifiche agli accessi pedonali

Per lavori di manutenzione che interesseranno la facciata e la copertura del palazzo comunale, è stato interrotto il transito pedonale su via Pertichetti, dall’accesso a piazza della Repubblica fino al civico 18.

Lo rende noto il Comune di Foligno che ricorda come sia "possibile percorrere il tratto di via Pertichetti con sbocco su via Gramsci".