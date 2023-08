IN BREVE | Foligno, al via i lavori per il nuovo manto stradale in via Tagliamento

Tutto pronto per l'inizio dei lavori a riguardo il ripristino della pavimentazione stradale deteriorata su un tratto di via Tagliamento a Foligno. L’intervento sarà eseguito in assenza di traffico a causa della sezione stradale particolarmente ridotta che non consente il transito dei veicoli in contemporanea con la presenza dei mezzi lavorativi. La viabilità verrà indirizzata di volta in volta su direttrici alternative. I lavori dureranno al massimo 3 giorni.