Foligno, la riconsegna della piazza di Capodacqua alla comunità

“Su Capodacqua abbiamo sempre messo il massimo dell’impegno e dell’attenzione, la riconsegna di questa piazza è un ulteriore riconoscimento alla tenacia ed alla grande collaborazione della comunità locale, che proprio in sinergia con l’Amministrazione Comunale ha collaborato alla rinascita di questo prezioso borgo” ha spiegato il primo cittadino di Foligno Stefano Zuccarini durante l’inaugurazione della nuova piazza di Capodacqua.

I lavori sono stati svolti da settembre 2022 a giugno 2023 e l’intervento complessivo è costato circa 350 mila euro, attraverso la concessione di uno specifico contributo regionale.

Il progetto è stato redatto dal servizio infrastrutture tecnologiche del Comune di Foligno e ha interessato anche la realizzazione dello slargo e del marciapiede, della rete fognaria per lo smaltimento delle acque superficiali e dell’infrastruttura della rete di pubblica illuminazione.

All’inaugurazione della piazza sono intervenuti, oltre al sindaco Zuccarini, anche gli assessori Marco Cesaro e Agostino Cetorelli, il consigliere Domenico Lini e numerosi cittadini della frazione.

“Ci sono ancora altri progetti da portare avanti per Capodacqua e siamo sicuri che, lavorando insieme, questa realtà potrà diventare un punto di riferimento non solo per l’area montana ma per l’intero territorio comunale” ha concluso il sindaco Zuccarini.