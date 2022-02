Foligno, fugge dopo un incidente: maxi multa, patente revocata e auto 'sequestrata'

Guida con la patente ritirata e sospesa e scappa da un incidente. E' successo a Foligno, in località Paciana. Gli agenti della polizia municipale, intervenuti per i rilievi per un tamponamento, sono riusciti a individuare il conducente fuggito subito dopo lo 'schianto'.

Per l'automobilista è scattata la sanzione, ai sensi del Codice della Strada, in quanto circolava senza patente, precedentemente ritirata e nel frattempo sospesa. Come spiega il Comune di Foligno "questo comporterà, oltre alla sanzione amministrativa (cifra compresa tra duemila e ottomila euro), al fermo amministrativo dell’autovettura condotta per tre mesi, anche la revoca in via definitiva della patente di guida già sospesa". All'automobilista sono state contestate "anche le violazioni per omessa prudenza alla guida al fine della distanza di sicurezza necessaria durante la circolazione e la fuga dal luogo dell'incidente senza fornire le proprie generalità e i dati identificativi ed assicurativi".