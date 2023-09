Foligno, il comune cerca tre figure professionali da assumere: ecco chi può presentare la domanda

Tre figure professionali da inserire nella macchina amministrativa del comune di Foligno da reperire, non tramite nuove assunzioni, ma attraverso la mobilità volontaria di pubblici dipendenti al servizio di altri comuni o entri. Nel dettaglio un avviso interessa 1 posto dell’area di funzionari e dell’elevata qualificazione, con profilo professionale istruttore direttivo economico-finanziario all’area servizi generali all’area servizi finanziari. Altro avviso riguarda 1 posto per l’area degli istruttori, con profilo professionale istruttore amministrativo all’area diritti di cittadinanza. Il terzo avviso è per 1 posto dell’area degli operatori esperti, con profilo professionale collaboratore amministrativo professionale all’area servizi generali. Le domande per partecipare alle selezioni scadono il 28 ottobre prossimo. Gli avvisi sonopubblicati sul sito istituzionale dell’Ente ( www.comune.foligno.pg.it) .