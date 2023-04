Foligno, il Comune accoglie i nuovi nati con il "baby box": consegnato il primo pacco di prodotti

È stato consegnato oggi il primo “baby box” a favore di un piccolo nato nel 2023. Si tratta di un’iniziativa dell’ufficio politiche familiari del Comune di Foligno per accogliere nella comunità cittadina i nuovi nati nel 2023 (dovrebbero essere intorno ai 370) con un omaggio consistente in un kit di prodotti adatti ai primi mesi di vita. I prodotti contenuti nel “Baby box” sono donati a titolo gratuito dalla Afam Foligno, per tre anni, mentre a carico del Comune c’è la realizzazione della scatola con la grafica che sarà scelta e la stampa degli opuscoli informativi.

Unitamente ai prodotti il Comune fornisce un opuscolo, redatto a cura del coordinamento pedagogico di rete della zona sociale, che presenta i servizi all’infanzia di cui possono beneficiare le famiglie del territorio. Ci sono pure pure un opuscolo a cura dell’ufficio delle politiche familiari di Foligno che provvede a riassumere, in breve, i contributi e le misure di sostegno economico comunale e statale dei quali possono beneficiare le famiglie per la nuova nascita, le informazioni sulle attività dei consultori della Usl 2 e un libro, “La fata gattina”.

Per le modalità di distribuzione le famiglie riceveranno dal Comune una lettera di benvenuto, per il nuovo nato, e, contestualmente, un invito a ritirare “Baby Box” in una farmacia comunale Afam.