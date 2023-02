Foligno ha ricordato i deportati del 1944, doppia cerimonia per mantenere viva la memoria

Foligno ha commemorato i deportati del 1944. La cerimonia si svolta alla rotatoria del cimitero centrale in via 3 febbraio. Alla presenza del sindaco Stefano Zuccarini, è stata deposta una corona d’alloro davanti la stele in ricordo della deportazione di 24 folignati nei campi di concentramento di Mauthausen e Flossemburg.

Un’altra corona d’alloro è stata collocata davanti la lapide dove sono incisi i nomi dei deportati al sacrario del cimitero centrale di Santa Maria in Campis.